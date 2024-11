Ilnapolista.it - Djokovic: «Posso ancora battere Sinner e Alcaraz, la mia esperienza può tornarmi utile»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo le Atp Finals 2024 a cui non ha preso parte per infortunio, Novakvorrebbe ritornare in gran forma per la prossima stagione del tennis. L’intervista rilasciata a Sportweek.: «, la miapuò»Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno?«Nel 2024 ho giocato molto, si è trattata di una stagione poco proficua rispetto agli ultimi dieci anni, con molti alti e bassi. Sento però chegiocare ad alto livello. Nel frattempo,si sono affermati come i due migliori al mondo, senza dimenticare Zverev. Tutti loro saranno i principali candidati a vincere Slam. Io fisicamente e mentalmente sono pronto per giocareil mio tennis, ho la sensazione di poter sfidare questi ragazzi, e la miapuò tornare