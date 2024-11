Denunciato lo chef Simone Rugiati spunta un coltello dopo la lite coi vicini | Scendete tutti!

Leggi su Dayitalianews.com

Il notoe conduttore televisivoun po’ di tempo fa si guadagnò le prime pagine dei rotocalchi “rosa” per la fine della storia con Claudia Motta. Il cuoco è finito nuovamente sulle prime pagine, ma questa volta nella sezione della cronaca, infatti si è beccato una denuncia dai carabinieri per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Come riportato da Il Giorno,verso le 23:00 di giovedì 28 novembre in via Luca Signorelli, nella Chinatown di Milano, avrebbe minacciato idi casa con un coltellaccio da cucina, urlando a squarciagola: “!”.Ladicon igestisce un locale nella traversa di via Paolo Sarpi a Milano, uno spazio di circa 350 metri quadrati che può essere affittato per cene spettacolo, cene di gala, show cooking ed eventi privati.