Ilgiorno.it - Christmas Art nell’ex convento. Per portare un messaggio solidale

Un evento ormai consolidato che per l’edizione 2024 cambia per integrarsi con la città ed essere più vicino alla gente:Art, promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno e organizzato dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina, mantiene intatte le sue finalità solidali dando spazio alle associazioni di volontariato e ai piccoli produttori del territorio, 35 in totale. L’8 dicembre gli stand saranno allestiti nei due chiostri, nord e sud, dell’exdi Sant’Antonio, tutti al coperto, così come gli spettacoli e i laboratori, ospitati nelle sale interne. La manifestazione si svolgerà quindi con ogni condizione meteorologica. È stata presentata nella sede dell’ente comprensoriale, dal vicepresidente Pietro Taeggi e dal consigliere Barbara Marchetti con il presidente, Ruggero Belluzzo, e il direttore, Camillo Bertolini, del Consorzio turistico.