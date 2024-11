.com - Calcio a 5 / Serie B: 4-4 tra Jesina e Corinaldo

Il super derby del Palatriccoli finisce in parità: leoncelli all’altezza della prima della classe. La nuova classificaVALLESINA, 30 novembre 2024 – Finisce in parità quella definita la partita per eccellenza nel girone D diB dia 5. Al PalaTriccoli 4-4 il punteggio finale tra Jesi-per l’ottava giornata di campionato.Ospiti partiti molto forte con il portiere jesino protagonista. Poi con il trascorrere dei minuti la squadra di Pieralisi è entrata in partita e la prima frazione di gioco si è conclusa sul 1-2.Bellissimo secondo tempo dei leoncelli che dopo il 2-2 è andato sempre in vantaggio – 3-2 e 4-3.“Nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita – è il commento alla gara di mister Pieralisi – e la mia squadra ha dimostrato di star molto bene sia mentalmente che fisicamente dimostrando di essere al loro livello”.