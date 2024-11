Bundesliga 1-1 tra Borussia Dortmund e Bayern Infortunio per Kane

Leggi su Sportface.it

Finisce 1-1 il big matchMonaco. Nella dodicesima giornata diè la squadra di Vincent Kompany a sorridere grazie ad un punto che permette ai bavaresi di salire a quota 30, a +7 dal Leverkusen e dall’Eintracht (che domani gioca sul campo dell’Heidenheim). La serata inizia male per i padroni di casa che perdono Anton pere devono ricorrere al primo cambio obbligato con l’inserimento di Sule. A restituire il sorriso alè Gittens che al 17? realizza il gol dell’1-0. A pareggiare il conto degli infortuni èche lascia il campo al 33?, lasciando il posto a Muller. A segnare il gol dell’1-1 è però Musiala all’85’. Ilresta a 20 punti in classifica. Ilaspetta informazioni dall’infermeria:dovrà sottoporsi ad esami per valutare l’entità del problema alla coscia destra.