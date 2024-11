Anteprima24.it - Borrelli: “A un mese dalla morte di Santo Romano nulla è cambiato”

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra del Parco Verde di Caivano, a celebrare la messa per il trigesimo delladi. La funzione si svolgerà lunedì 2 dicembre, alle ore 18,30, presso la chiesa di Santa Maria Francesca delle cinque Piaghe, a Casoria, e sarà presente il deputato Francesco Emilio.“A unscomparsa dipoco o. Le pagine dei giornali sono ancora piene di notizie di cronaca che riguardano la violenza giovanile. Siamo in emergenza. Per questo servono misure di contrasto straordinarie per la prevenzione dei fenomeni criminali e pene più severe. Sicuramente è apprezzabile l’impiego di più uomini e mezzi delle forze dell’ordine per presidiare le strade di Napoli, soprattutto nelle notti della movida, ma serve fare ancora di più per scongiurare nuove morti innocenti.