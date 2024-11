Ilrestodelcarlino.it - Blocco del traffico in Emilia Romagna, quali divieti e dove

Bologna, 30 novembre 2024 - Livelli di inquinamento alto in, in vigore nel weekend le misure emergenziali antismog. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, prosegue l’allerta rossa in regione: vengono prorogati fino a lunedì prossimo, 2 dicembre, iprevisti dal Piano aria regionale e le conseguenti limitazioni delin tutta la regione e già in vigore da due giorni. Le limitazioni valide già per giovedì 28 e venerdì 29 novembre vengono quindi prorogate per il fine settimana: da oggi 30 novembre fino a lunedì 2 dicembre. Le province coinvolte Le misure emergenziali per latà dell'aria restano nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, fino a lunedì 2 dicembre.