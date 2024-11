Ilgiorno.it - Assalto alla ditta Tem. Sgominata la banda

Aveva colpito anche nella Bergamasca l’organizzazione paramilitare specializzata negli assalti alle ditte della logistica,dai carabinieri di Milano con l’arresto di 12 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio. Laera entrata in azione il 27 settembre 2022 a Grassobbio, in via Tonale. Quella notte, un commando aveva sparso chiodi per strada e usato un furgone come ariete per assaltare una: la Tem che si trova in quel paese e in quella via. Non è chiaro se il bersaglio fosse quello esatto. I malviventi trovarono stampi in plastica per quadri elettrici. Merce che non aveva nulla a che fare con quella che erano soliti rubare: ingenti quantità di materiale di elettronica (cellulari, tablet, notebook), metalli preziosi e articoli di abbigliamento.