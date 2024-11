Lapresse.it - Aleppo, chi sono i ribelli siriani e le milizie jihadiste filo-turche

La guerra civile in Siria, durata 13 anni, è tornata alla ribalta con un’offensiva a sorpresa deisu. La spinta è tra le più forti dei gruppiarmati, da anni in guerra contro il presidente siriano Bashar Assad. Di seguito uno sguardo ad alcuni degli aspetti chiave dei nuovi combattimenti e sulla milizia-turca Hayat Tahrir al-Sham (Organizzazione per la liberazione del Levante) che guida i nuovi combattimenti e che è stata identificata come organizzazione terroristica da Onu e Stati Uniti.Assad in guerra coida 13 anniAssad è in guerra con le forze di opposizione che cercano di rovesciarlo da 13 anni, un conflitto che ha ucciso circa mezzo milione di persone. Circa 6,8 milioni difuggiti dal paese, un flusso di rifugiati che ha contribuito a cambiare la mappa politica in Europa, alimentando i movimenti di estrema destra anti-immigrazione.