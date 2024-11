Aids, dal virus Hiv si può guarire? A che punto siamo e perché il vaccino è ancora un miraggio

Leggi su Open.online

Ilpiù studiato al mondo, si modifica e si muove in modo velocissimo da cellula a cellula, rendendo a poco a poco il sistema immunitario sempre più debole, fino a potenzialmente distruggerlo. Servivano tre lettere negli anni ’80, HIV, per definire praticamente una condanna a morte. L’infezione delnon eramalattia ma l’impossibilità di evitare la replicazione nelle cellule portava dritto l’organismo allo stato più avanzato, quello dell’. Se non puoi distruggerlo, puoi prevenirlo. Così nei primi anni di studi e ricerca fino a oggi, l’arma più potente è stata quella di evitare il rischio. Proteggere i soggetti più fragili, nelle parti più esposte del mondo è stata la priorità della scienza medica per molti anni. L’arma dei farmaci antiretrovirali ha risparmiato finora milioni di vite, trasformando un killer invincibile in una presenza controllabile.