Un americano a Tblisi

In Georgia le opposizioni filo occidentali scendono in piazza e gridano ai brogli per la vittoria elettorale del partito al governo, filorusso. Ho la sensazione che dietro le proteste ci sia una manina americana.Vito Moggiavia emailGentile lettore, la sua sensazione è vastamente condivisa. Da tempo l’America va fomentando le piazze in Georgia come in Armenia per separarle dalla Russia, il loro storico alleato. Qui forse, oltre la mano americana, c’è anche quella di Parigi, visto che a sostenere le proteste di piazza a Tbilisi è la anomala presidente Salomè Zourabichvili: anomala perché è francese, laureata in Usa e approdata in Georgia come ambasciatrice di Parigi. La 72enne Salomè, a un mese dalla scadenza del suo mandato, accampa presunti brogli di cui nessuno possiede mezza prova. Neanche a dirlo, i giornali occidentali soffiano sul fuoco.