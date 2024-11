Movieplayer.it - The Assessment, la recensione: una riflessione sulle derive del potere attraverso la maternità

Fleur Fortuné debutta al lungometraggio con un thriller ambientato in un futuro distopico in cui le coppie che voglio avere figli devono sottoposi ad un test estenuante. Nel cast del film, fuori concorso al Torino Film Festival, Elizabeth Olsen e Alicia Vikander. Una donna e un uomo, Mia (Elizabeth Olsen) e Aaryan (Himesh Patel), una relazione solida e un desiderio: avere un figlio. La storia più vecchia del mondo, ma che nel racconto distopico portato in scena da Fleur Fortuné in The, qui al suo debutto alla regia dopo svariati videoclip (Drake, Pharrell Williams, Travis Scott), spot e cortometraggi, assume contorni del tutto nuovi e inquietanti. Ambientato in un futuro prossimo in cui il cambiamento climatico ha distrutto il vecchio mondo, il film - presentato fuori concorso al Torino Film Festival - racconta di una società controllata dove i sopravvissuti sono .