Formiche.net - Tensioni in Georgia. Il governo accusa Bruxelles, il popolo risponde

Leggi su Formiche.net

Le strade di Tbilisi tornano ad essere infiammate dalle proteste. Nelle scorse ore la popolazione della capitalena è tornata a mobilitarsi in piazza dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze, esponente del partito di maggioranza filo-russo “Sognono”, ha dichiarato giovedì 28 novembre che il suoavrebbe sospeso i negoziati per l’accesso all’Unione Europea fino al 2028. La dichiarazione di Kobakhidze è stata rilasciata dopo l’adozione da parte del Parlamento Europeo di una risoluzione non vincolante che respinge i risultati delle elezioni parlamentari del 26 ottobre ina causa di “significative irregolarità”. Un’che era stata lanciata già durante lo svolgimento stesso delle consultazioni e nelle ore immediatamente successive, causando una frattura istituzionale interna al Paese.