Tempo asciutto e soleggiato: atteso un calo delle temperature

L’espansione verso nord dell’altra pressione sull’Europa occidentale protegge anche la nostra regione dall’arrivoperturbazioni atlantiche, ma favorisce conraneamente l’isolamento sull’est del continente di una depressione discesa dal nord Europa, responsabile dell’afflusso di aria più fredda sull’Italia.I prossimi giorni saranno pertanto caratterizzati dacon prevalenza di sole sulle Alpi e qualche nuvola o nebbia nelle zone di pianura.Lesubiranno unnel fine settimana a causa di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale con un po’ di freddo nelle prime ore del giorno.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 29 novembre 2024Previsto: al mattino belsu Alpi, Prealpi e laghi, nebbie diffuse in pianura, in progressivo sollevamento.