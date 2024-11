Ilrestodelcarlino.it - Telefonini, divieti necessari in alcuni casi

Nell’ambito della contro-cultura italiana anni ’70, si registrava il dibattito sulle droghe con la condanna dell’uso di sostanze come eroina e metanfetamine, mentre si domandava la legalizzazione di altre sostanze come la cannabis. Oggi le modalità di prevenzione non sono più orientate solo al divieto ma virano verso la conoscenza. Questo cambiamento dovrebbe diventare insegnamento anche per l’uso del telefonino. Se demonizzo l’uso, l'adolescente non si sente accettato. Penso che vietare non sia corretto. Ed èo empatizzare con loro per educarli al corretto uso. Giovanni Meloncelli, psicologo scolastico e educatore Risponde Beppe Boni Il telefono cellulare in mano agli adolescenti (come pure il computer) non è negativo, dipende dall'uso che ne viene fatto. Non sempre i giovanissimi sono in grado di utilizzare il telefono in modo consapevole per via dell'età, quindi dal punto di vista educativo e concettuale non è del tutto sbagliato porre delle regole rigide anche in base agli anni e alle situazioni.