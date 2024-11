Serie C 2024 2025 | Di Molfetta risponde a Marconi Feralpisalò-Alcione termina 1-1

Leggi su Sportface.it

in parità l’anticipo di alta classifica del Girone A dellatra: 1-1 il risultato finale, con un gol per tempo. A sbloccare il risultato sono gli ospiti con l’incornata vincente dial 10? sul calcio d’angolo battuto da Piccinocchi. Il più attivo dei padroni di casa è Cavuoti, le cui conclusioni trovano sempre pronto Bacchin. In generale, sono i padroni di casa a fare la partita, ma la difesa dell’tiene bene. Anzi, gli ospiti sfiorano il raddoppio al 70? con Chierichetti, che da pochi passi prova un tiro al volo complicato mandando alto. Al 73?, il direttore di gara fischia il rigore per un presunto tocco di mano di Bonaiti su cross di Pietrelli: dal dischetto, Dinon sbaglia. Feralpi in dieci per la doppia ammonizione di Pilati, e nel recupero Bagatti sfiora due volte il vantaggio di testa, nel secondo caso trovando la grande risposta di Rinaldi.