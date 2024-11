Quifinanza.it - Salmonella nella rete idrica, in 15 Comuni italiani non si può usare l’acqua pubblica

In Sicilia è in corso una grave emergenza sanitaria data dalla riscontrata presenza didi distribuzionedi 15della provincia di Trapani. A darne notizia è stata l’Asp, Azienda sanitaria provinciale, che, in una nota “urgentissima”, ha imposto ai cittadini dei territori interessati il divieto di utilizzareper bere, cucinare, lavarsi e pulire gli alimenti al fine di evitare i rischi collegati al batterio.di Trapani: iinteressatiSono 15, come detto, inei quali è stata riscontrata la presenza di, tutti nel trapanese, in Sicilia. Si tratta, più nello specifico, di Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto, Alcamo, Paceco, Erice, Valderice, Custonaci e Trapani.