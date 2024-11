Roma scippò una donna in scooter e le ruppe un braccio | finisce in manette un 43enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 novembre 2024-È servito un lungo e meticoloso lavoro della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di, per individuare il presunto autore di una rapina avvenuta al Pigneto alla fine di agosto. L’indagato è stato portato in carcere così come disposto dal Giudice le Indagini Preliminari.Erano da poco passate le 13.30 quando una, mentre passeggiava per le vie del Pigneto, si è sentita tirare la borsa da un uomo su unobianco. La vittima, istintivamente, ha trattenuto la borsa ma l’odierno indagato non avrebbe desistito neanche quando la vittima, trascinata, è finita in terra al centro della carreggiata. Alla stessa, in ospedale, dove è stata condotta dai soccorsi, è stata riscontrata la rottura dell’omero.Fin da subito le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato Porta Maggiore; gli agenti, con il coordinamento del PM della Procura di, hanno prima passato al setaccio le telecamere del quartiere riuscendo così ad individuare un sospettato.