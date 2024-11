Tg24.sky.it - Ramy, eseguita l'autopsia: è morto sul colpo. A Milano in arrivo 600 agenti

È stataoggi l'sul corpo diElgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra il 23 e il 24 novembre asi è schiantato con lo scooter, guidato da un amico, mentre era inseguito dai carabinieri. Dagli esami emerge chesul. Da capire se il giovane ha perso la vita per l'impatto con il muretto o per il palo del semaforo divelto dalla gazzella che lo ha travolto. Si tratta di un atto importante nell'inchiesta sull’incidente, che vede indagato per omicidio stradale in concorso, a garanzia per gli accertamenti, anche il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio, oltre al 22enne italiano originario della Tunisia che guidava lo scooter. Quest'ultimo, attualmente in coma, ventilato meccanicamente, risulta agli arresti anche per resistenza (i due non si sono fermati ad un posto di blocco e sono stati inseguiti per 8 km).