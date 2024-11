Ramy Elgaml parla la sua ragazza Neda | Non vogliamo niente non cerchiamo soldi vogliamo solo giustizia e verità – Il video

Leggi su Open.online

«Non, nonsapere cosa è successo al nostrosapere se ce l’hanno portato via, se ce l’ha portato via davvero qualcuno,delle risposte perché adesso abbiamoun grande punto di domanda». Queste le parole della fidanzata di, 19 anni, in unrealizzato dal presidente della comunità egiziana, Aly Harhash. «Se c’è qualcuno che ha sbagliato – ha aggiunto la giovane – paghi». Il diciannovenne è deceduto in un frontale in moto, durante un inseguimento con i carabinieri., la fidanzata di, il giovane morto a Milano al centro delle proteste del Corvetto: 'Voglio sapere perché. E se qualcuno ha sbagliato che paghi" #ANSA pic.twitter.com/hVBEXLzOIH— Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) November 29, 2024racconta dicome di un ragazzo «che si svegliava alle sei del mattino, tornava alle sei di sera, lavorava, era stanco, nel fine settimana usciva con gli amici andava a mangiare qualcosa, faceva un giro e tornava a casa».