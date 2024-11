.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, al PalaQuaresima arrivano i campioni d’Italia del Fasano

I pugliesi si giocano l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, ma la squadra di Palazzi cerca il riscatto dopo la sconfitta di Bolzano, 29 novembre 2024 – Lasogna di ripetere l’impresa (cancellata) per chiudere in bellezza un difficile girone d’andata in Serie Adi. Domani, sabato 30 novembre, i ragazzi di Palazzi sfidano aldella Junior, nella sfida della 13^ giornata. Il riferimento è alla partita dello scorso 6 febbraio: i cingolani vinsero 25-24, ma la sfida fu ripetuta per un errore tecnico e vinta dai pugliesi il successivo 5 marzo. “Dobbiamo cancellare subito la brutta sconfitta di Bolzano – spiega capitan Strappini -: vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi che ci supportano sempre”. Storia della Juniore precedenti La Junior, nell’omonima città in Provincia di Brindisi, è stata fondata nel 1980, proprio come la Polisportiva