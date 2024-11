Sport.quotidiano.net - Milan, quando vincere non basta. Troppi gol subiti, poco equilibrio. E il caso Leao sempre in agguato. Così Fonseca torna sotto esame

di Luca Mignani "Sono", disse Pauloormai più di due mesi fa. E tant’è. Tanto che i bookies insistono sui possibili sostituti: Allegri, poi Sarri, a seguire Tudor. Il tecnico fa spallucce e insiste: "Scudetto ancora possibile". C’èla gara da recuperare col Bologna, ma di fatto la classifica dice -10 dal Napoli, -9 dalla zona Champions. Altri numeri, proprio in coppa: "Tre vittorie consecutive con tre gol". Anche sul tris di Bratislava si sono aperò allungate ombre: 2 gol concessi all’ultima in classifica che fin qui ne aveva segnati altrettanti in 4 partite. Le reti al passivo sonosalite a 8: il reparto è il 23esimo della competizione. Non solo. Ilè la squadra che recupera meno palloni: 144. L’Atletico Madrid, primo in questa classifica, viaggia a 250.