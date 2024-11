Libri | a Pompei la presentazione del volume di Maurizio Sibilio

Leggi su Ildenaro.it

Il linguaggio si evolve e si arricchisce di termini nuovi, che si inquadrano nell’evolversi stesso della società e del costume. Prendiamo, ad esempio, la parola «semplessità”. Nasce, il termine dalla teoria del neuroscienziato Alain Berthoz, che ne ha delineato significati, funzioni e proprietà. La sua originalità consiste nel riconoscere nell’azione umana le sofisticate e originali funzioni, parte del il nostro patrimonio biologico, che permette di gestire situazioni complesse. La semplicità non è, quindi, sinonimo di semplicità, ma valorizza il nostro potenziale per affrontare le sfide che la vita ci pone tutti i giorni e districare il groviglio di problemi che sono dinanzi a noi in ogni attività, dall’esperienza formativa all’impegno politico. Il viaggio che auspica questo testo è un cammino di interconnessione, di interazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo, come la navigazione di una.