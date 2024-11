Sbircialanotizia.it - Le Streghe di Bucha, nelle foreste di Kiev per abbattere droni russi: “Non ci arrenderemo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Appena fuori della capitale l'unità militare femminile continua ad addestrarsi: "In gioco la A oltre mille giorni dall'inizio dell'aggressione militare lanciata dallaa, gli ucraini sono stanchi di guerra. Ma loro no. Le 'di', come sono state ribattezzate le volontarie provenienti dalla città alla periferia dioccupata dainei primi giorni .L'articolo Ledidiper: “Non ci” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.