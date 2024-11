Ilrestodelcarlino.it - La Sabini non fa scherzi. Fanalino di coda domato

bellaria igea 0 castelferretti 3 PARZIALI: 24-26, 18-25, 20-25 ROMAGNA BANCA BELLA IGEA: Amorico, Sampaoli N., Sampaoli M., Cozzolino, Cucchi, Evangelisti, Kely, Carotenuto, Majak, Occhipinti, Mazza, Cafaro (L1), Cipolletta (L2). All. Procucci- De Leonibus.CASTELFERRETTI: Giuliani, Palazzesi, Gaggiotti, Freddi, Violini, Bizzarri, Giaccaglia (K), Licitra, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Cesarini N. (L2). All. Silvestrini - Sciati. ARBITRI: Fallica-Palmieri Lanon fa. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la formazione di Silvestrini contro l’ultima in classifica ancora a secco di punti, anche se i romagnoli per lunghi tratti hanno dimostrato di non meritare lo zero in classifica. Dopo una partenza contratta lacambia l’inerzia del match prima con il turno al servizio di Mancinelli.