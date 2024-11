Ilfattoquotidiano.it - Ita Airways e Lufthansa, nozze approvate in via definitiva dall’Ue. Cosa prevede l’accordo e quando i tedeschi prenderanno il controllo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Ue ha approvato in vialetra Itae Deutsche, ha appreso l’Ansa da fonti qualificate. Il via libera di Bruxelles è arrivato, come anticipato nei giorni scorsi, entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing dell’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro.siglato il 30 novembre 2023la cessione del 41% delle quote di Ita al gruppo tedesco da parte del ministero dell’Economia italiano. L’autorizzazione arriva dopo un anno di analisi e con il mandato della Commissione europea in scadenza.La Commissione ha imposto precise misure per garantire la concorrenza, rispondendo alle preoccupazioni su possibili monopoli in tre aree: lo scalo di Milano Linate, dieci rotte brevi tra Italia ed Europa, e tre tratte intercontinentali tra Roma e il Nord America.