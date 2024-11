Gaeta.it - Infermiera napoletana salva la vita a un uomo svenuto: un intervento decisivo in strada

In un clima di incertezze e sfide quotidiane, la storia di Sabrina Pepe, giovanepartenopea, emerge come un esempio di determinazione e professionalità. Il suotempestivo, avvenuto al di fuori del servizio, ha fatto la differenza neltaggio delladi unultrasessantenne a Napoli, dimostrando come l'impegno professionale possa estendersi oltre le mura degli ospedali.L'di emergenza in via PignaseccaSabrina Pepe,presso il reparto di Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, stava passeggiando in via Pignasecca quando ha assistito a una scena tra l'allarmante e il drammatico. A una certa distanza, unsi accasciava a terra improvvisamente. Inizialmente, la giovane professionista ha pensato che potesse trattarsi di una semplice caduta.