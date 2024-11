Lapresse.it - Il tycoon che ha comprato la banana di Cattelan per 6 milioni se la mangia: il video

Leggi su Lapresse.it

Prima haladiper oltre 6di dollari – da una base d’asta di un milione – poi ha deciso dirsela. Ildelle criptovalute Justin Sun è infatti ritratto in unche circola su X e durante il quale stacca lagialla dallo scotch argentato alla parete, la sbuccia, e se la.Sun aveva dichiarato, appena aggiudicatosi l’opera all’asta da Sotheby’s: “Nei prossimi giorni, mangerò personalmente lacome parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare”.? BREAKING: Justin Sun eats the $6.2Mart he purchased. pic.twitter.com/3Qj1ANpTYX— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 29, 2024L’opera intitolata ‘Comedian’ ha suscitato in questi giorni molto dibattito: tra le altre cose, è uscita un’intervista sul New York Times al rivenditore che ha venduto ladal suo carretto.