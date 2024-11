Ilrestodelcarlino.it - Il coro Cat Gardeccia festeggia le nozze di platino con il canto

IlCatdi San Giovanni in Persiceto75 anni di attività ininterrotta. Oggi alle 20,45 ilcelebrerà questo importante traguardo con un concerto al teatro Fanin, aperto a tutti. Il gruppo canoro, nato nel 1949 dalla passione di cinque giovani amici per i canti di montagna, fu subito denominato Cat: Cat da una esclamazione diffusa nella bassa bolognese edal nome dello storico rifugio alpino, a 1949 metri di altezza, nelle Dolomiti della Val di Fassa. Negli anni il quintetto si ingrandì, assestandosi su un organico di circa 30 elementi. Il repertorio dei canti, inizialmente ispirato a quello montanaro e alpino, si è allargato via via con lo studio e l’esecuzione di brani popolari, originali o armonizzati da vari autori italiani e stranieri.