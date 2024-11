Unlimitednews.it - Hummels pareggia al 91°, Tottenham-Roma 2-2

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La migliordella stagione2-2 sul campo dele sale a 6 punti in classifica in Europa League. Prima di affrontare i giallorossi, gli Spurs avevano vinto le ultime sette partite casalinghe del torneo senza subire reti. Due gol la squadra di Ranieri li fa, con Ndicka al 20? eall’ultimo respiro, e rappresentano un’iniezione di autostima contro un avversario reduce dal 4-0 inflitto al City. La formazione di Postecoglou ha il morale alle stelle e parte a razzo:commette fallo su Sarr in area, l’arbitro Nyberg va al Var e concede il rigore: dagli undici metri Son non sbaglia. Laperò è aggressiva eal 20? con un colpo di testa di Ndicka sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre minuti dopo i giallorossi trovano anche la rete del 2-1 con un tiro al volo di El Shaarawy, ma il Var ravvisa un fuorigioco dell’italoegiziano.