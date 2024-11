Oasport.it - Halep sul caso Swiatek: “Non capisco questa disparità di giudizio. Hanno fatto di tutto per distruggermi”

Simonanon ha preso bene la notizia della squalifica di un mese comminata dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency) alla numero 2 del ranking mondiale Igaper essere risultata positiva alla trimetazidina. La tennista rumena, a lungo coinvolta in una vicenda doping che l’ha portata ad una sospensione di nove mesi, si è sfogata tramite un post sui social accusando pesantemente l’ITIA.“Sto seduta e cerco di capire, ma mi è davvero impossibile capire una cosa del genere. Mi alzo e mi chiedo, perché c’è stata una tale differenza di trattamento e? Non trovo nessuna risposta e non credo ci possa essere una risposta logica. Non può che essere malafede di ITIA, l’organizzazione che haassolutamente diper, nonostante le prove. Volevano davvero distruggere gli ultimi anni della mia carriera, volevano qualcosa che non avrei mai immaginato“, scrive la campionessa di Wimbledon 2019.