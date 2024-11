Lettera43.it - Generali e Undp promuovono la resilienza delle micro, piccole e medie imprese in Thailandia

, il programmaNazioni unite per lo sviluppo, stanno ampliando l’impegno per promuovere lacon una nuova collaborazione in, sulla base della partnership in corso a livello globale. L’iniziativa ha lo scopo di migliorare la crescita e la sostenibilitàmpmi nel Paese, fondamentali per la sua struttura economica, e di aiutarle a prepararsi per le sfide future. La partnership inè stata lanciata nel corso di un evento dedicato presso la sede locale di, che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore d’Italia inPaolo Dionisi.L’accordo servirà per rafforzare la capacità di gestione del rischio e migliorare le abilità operative degli imprenditoriConcentrandosi sulla necessità di sviluppare strategie sia per la prevenzioneperdite che per la protezione sociale, la partnership mira a creare un quadro di protezione sociale per le pmi, uno strumento di valutazione dei rischi progettato per migliorare la preparazione generale degli imprenditori e aumentare la consapevolezza dei rischi che devono affrontare, fornendo anche strategie per mitigarli.