Sport.quotidiano.net - Fano con il Corinaldo B. Ma niente punti in palio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilanticipa per la 9ª giornata di campionato affrontando questa sera (ore 20,45) allo stadio "Nicola Saccinto" dila squadra B delCalcio. Si tratta di una gara che non daràai granata, ma eventualmente alB che però è fuori classifica, per cui mister Spendolini potrebbe mandare in campo quegli elementi che fino ad ora hanno giocato meno. Il tecnico fanese dovrà però fare i conti anche con gli infortunati che in questo caso limitano le scelte, in particolare per quanto riguarda il settore di centrocampo. I dubbi riguardano soprattutto le condizioni di Bianchi e Palazzi, il primo assente sabato scorso, il secondo ormai da quasi un mese, che condizionano il centrocampo granata. Difficile un impiego in contemporanea per entrambi. La novità più saliente è invece rappresentata dal rientro di Niang che ha fino ad oggi giocato molto poco in questo campionato a causa di problemi fisici.