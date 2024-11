Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Tracker Thunderstruck Ecco Come Ricevono Gli Upgrade Le Carte Tuono

Ildi EA FC 25 è ora disponibile. Con questa promo della modalità Ultimate Team lepotranno ricevere dei boost dell’OVR, l’aggiunta di un nuovo playstyles e del ruolo+ in base ai risultati ottenuti dalle squadre in cui militano.Ledinamiche potranno ricevere potenziamenti in-game basati sulle prestazioni reali nelle prossime partite di campionato delle loro squadre. LeIcons, invece, riceveranno l’in base alle prestazioni di uno dei loro ex club!Ogni potenziamento sarà elettrizzante quanto i giocatori stessi, influenzando Valutazioni, Stili di Gioco e Ruoli per farli brillare in campo. Gli oggetti giocatore potranno ricevere aggiornamenti a partire dal 29 novembre.Ricordiamo che il Team della promoè disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali dellespeciali della squadra