Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Mattarella al Colle | Se Matteo e Antonio continuano torniamo al voto

«Sefaccio saltare il governo e porto tutti al». Chefosse incazzata nera dopo la lite tra Lega e Forza Italia sul canone Rai non è un segreto. Ma che prima di salire alfosse addirittura pronta a minacciare le elezioni anticipate è un qualin più. La premier avverte che la situazione è esplosiva ma nell’incontro con Sergioquesto elemento non è emerso. Anzi. Dopo il pranzo al Quirinale ha cambiato registro: «Siamo il governo più solido d’Europa». Mentre sotto la lente c’è la successione di Raffaele Fitto. Il nome sul tavolo è quello di Elisabetta Belloni. Che però non piace a Forza Italia. La carta di riserva è Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Esteri di Mario Monti. Mentre sul Pnrr cii nomi di Alfredo Mantovano ed Ermenegildo Siniscalchi.