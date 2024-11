Gaeta.it - Carabinieri, riconoscimenti ai militari: Elogio per il Brg. Marco Campetella a Castelfidardo

La lotta contro la criminalità e il supporto alla comunità sono priorità fondamentali per le forze dell'ordine in Italia. In questo contesto, il lavoro di polizia giudiziaria deisi distingue per l'importante contributo fornito nella lotta alle truffe, in particolare quelle perpetrate ai danni di persone anziane. Recentemente, il Brigadieredella stazione diha ricevuto un significativo riconoscimento per le sue eccellenti performance in questo ambito.Operazioni contro le truffeUno dei risultati più significativi raggiunti dal Brigadiereriguarda le indagini su truffe a danno di anziani. Le operazioni condotte in questo settore hanno portato alla scoperta di cinque episodi delittuosi, culminando nell'arresto in flagranza di tre persone e nel deferimento di altre due in stato di libertà.