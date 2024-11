Bologna sotto attacco hacker | rubati 200 giga di dati riservati chiesti soldi per non diffonderli

Leggi su Sportface.it

IlCalcio èinformatico. Glisono riusciti ad accedere al sistema interno del club rossoblù e hanno rubato circa 200di, chiedendo deiin cambio per non. Con una nota, la società emiliana ha confermato quanto accaduto e diffidato tutti a pubblicare le informazioni riservate, assicurando di aver subito allertato le autorità preposte: “La societàFootball Club 1909 Spa comunica che i propri sistemi di sicurezza sono stati recentemente oggetto di uninformatico di tipo ransomware, su un server in cloud e nel perimetro interno. Tale azione criminosa ha comportato il furto diaziendali che potrebbero essere oggetto di pubblicazione. Si diffida pertanto chiunque ne venisse in possesso dal diffondere ovvero condividere ovvero fare qualsiasi altro utilizzo di taliin quanto provenienti da reato”.