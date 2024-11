Gaeta.it - Bologna lancia la sua Videogame Valley con Game Farm: i nuovi titoli in arrivo

si afferma come uno dei centri nevralgici dello sviluppo videoludico in Italia, grazie al 18% degli studi didel paese ubicati nel capoluogo emiliano. Con il supporto della Regione Emilia-Romagna, è stata fondata, un'iniziativa che mira a trasformare la regione in una vera e propria, creando un ecosistema favorevole alla crescita diprogetti videoludici.: il progetto regionale per il futuro deirappresenta un'opportunità significativa per gli sviluppatori locali. Grazie ai finanziamenti pubblici, il progetto ambisce a stimolare la produzione di videogiochi originali e di qualità nell'area emiliana. L'obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro collaborativo e innovativo, dove i talenti locali possano esprimere la propria creatività e competenza nel settore videoludico.