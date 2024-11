Quotidiano.net - Altolà Garante a Gedi su vendita dati personali a OpenAi

Gli archivi digitali dei giornali conservano le storie di milioni di persone, con informazioni, dettagli,anche estremamente delicati che non possono essere licenziati in uso a terzi per addestrare l'intelligenza artificiale, senza le dovute cautele. Se il Gruppo, in base all'accordo firmato a settembre con, comunicasse a quest'ultima icontenuti nel proprio archivio, potrebbe violare le disposizioni del Regolamento Ue, con tutte le conseguenze anche di carattere sanzionatorio previste. È l'avvertimento formale che ilPrivacy - spiega una nota - ha inviato ae a tutte le società (News Network Spa,Periodi e Servizi Spa,Digital Srl, Monet Srl e Alfemminile Srl) che sono parte dell'accordo di comunicazione dei contenuti editoriali stipulato con