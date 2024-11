Biccy.it - Alessio Pecorelli allontanato da Uomini e Donne, il parere di un altro ex tronista

è statodain seguito a una serie di segnalazioni su lui che hanno spinto tutte le sue corteggiatrici ad abbandonare la trasmissione. Rimasto senza nessuna pretendente, Maria De Filippi, invece di chiedere ad altre ragazze di scendere per lui lo ha accompagnato alla porta. A commentare la storia è stato anche unex, Giulio Raselli, che su Instagram ha scritto:“Quando si è tronisti basta fare due cose: rispettare chi si fa un mazzo tanto (redazione), non uscire la sera per evitare situazioni scomode (foto, ragazze.). Se non sei in grado di attenerti a due regole, ripeto a due di numero, è giusto che tu non abbia la fortuna di stare lì seduto. Maria e la redazione trattano i tronisti come i principi, se te ne prendi gioco sono c***i tuoi.