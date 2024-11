Addio alla banana di Cattelan Il tycoon che se l’è aggiudicata | E’ davvero molto buona… VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Intanto rassicuriamo subito chi non mastica, è proprio il caso di dire, di nutrizione. Laè un alimento ricco di valori nutrizionali in tutto il suo ciclo. Anzi, quando èmatura, dall’aspetto addirittura marcio, è ricchissima di antiossidanti. Quindi, nessun pericolo per ilcinese che ha fatto lo spuntino più costoso del mondo: ladi Maurizio.Il re delle criptovalute Justin Sun, dopo aver speso 6,2 milioni di dollari per l’opera d’arte “Comedian”, raffigurante unaappiccicata al muro con un nastro adesivo di colore grigio, ha mantenuto la promessa di ingurgitarla senza ritegno.In uno degli hotel più costosi di Hong Kong, il 34enne fondatore della piattaforma blockchain Tron, ha mangiato ladavanti a decine di giornalisti e influencer dopo aver tenuto un discorso in cui ha definito l’opera “iconica” e ha fatto un parallelo tra l’arte concettuale e le criptovalute.