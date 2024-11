Gaeta.it - Tre arrestati per un brutale sequestro a Tor Bella Monaca: chiesti 27 anni di carcere

Facebook WhatsAppTwitter Un caso scioccante di violenza e degrado emerge dal quartiere di Tor. Un uomo di cinquant’è stato sequestrato e maltrattato da tre individui dopo un festino a base di sostanze stupefacenti. Le richieste di pena per i rapitori sono estremamente severe: il pubblico ministero ha chiesto per loro un totale di 27di reclusione. Questi eventi inquietanti, avvenuti tra il 31 luglio e il 2 agosto 2023, pongono in evidenza la gravità della situazione e le dinamiche all’interno di certi ambienti.Il festino che si trasforma in incuboIl drammatico episodio ha avuto inizio quando la vittima ha conosciuto uno dei rapitori, Loris Proietti, su una piattaforma di incontri online. Inizialmente, l’uomo aveva accettato di partecipare a una serata che prometteva svago e divertimento, ignaro del pericolo che lo aspettava.