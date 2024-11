Cityrumors.it - Strage di Rigopiano, la Cassazione fa slittare la sentenza: ecco quando

Ancora un rinvio, l’ennesimo e le famiglie non ne possono più per la tragedia dell’hotel travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 dove morirono 29 personeUna tragedia che è ancora ben impressa nella testa e nel cuore di tutti gli italiani. Erano passati diciotto giorni dall’inizio del nuovo anno, il 2017 e una valanga quel giorno travolse tutto, incluso un albergo dove c’erano tante persone che stavano facendo una vacanza. Tutta Italia tenne il fiato sospeso per capire come andavano i soccorsi, alla fine morirono 29 persone.di, lafala(Ansa Foto) Cityrumors.itDopo tanti processi dove si è deciso molto meno rispetto a quello che si doveva decidere , soprattutto per le persone che dovevano pagare il conto con la giustizia e assumersi delle responsabilità, ci sono stati tanti rinvii, per questo laera molto attesa dalle famiglie delle vittime.