Gaeta.it - Sequestro di 240 alloggi al Parco Verde: un’operazione contro l’occupazione abusiva

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione abitativa al, un’area residenziale situata a nord di Napoli, ha recentemente attirato l’attenzione per le sue complesse problematiche sociali. Le forze dell’ordine hanno avviatodecisiva per il ripristino della legalità, portando a termine ildi 240 abitazioni attualmente occupate illegalmente. Questo intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, un passo necessario in risposta a una questione di lunga data che coinvolge la comunità locale.Le operazioni die le indaginiLa vasta operazione di oggi rappresenta il culmine di indagini effettuate nel corso di diversi mesi. Le forze dell’ordine hanno lavorato instancabilmente per identificare e mappare i casi di occupazione illegale nel complesso residenziale.