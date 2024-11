Bollicinevip.com - “Se io non voglio, tu non puoi”: insieme contro la violenza

“Se io non, tu non”:laLasulle donne riguarda tutti, non solo le vittimeLasulle donne rappresenta un dramma sociale che colpisce non solo chi lo subisce direttamente, ma l’intera collettività. Questo problema riguarda uomini e donne allo stesso modo e richiede un intervento culturale e sociale immediato. La Fondazione Una Nessuna Centomila ha scelto di lanciare un messaggio potente e diretto: “Se io non, tu non”. Questa frase non è solo uno slogan, ma un principio fondamentale. Ogni donna ha il diritto di dire “no”, e quel “no” deve sempre essere rispettato, senza alcuna condizione.Le parole che feriscono: cambiare la narrazioneTuttavia, nonostante l’importanza del concetto, questo diritto viene spesso ignorato, distorto o addirittura negato.