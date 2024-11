Ilrestodelcarlino.it - Scontri, patteggiano tre ultras dorici

Finita la partita Ancona-Reggiana, sarebbero dovuti andare via pacificamente invece avrebbero tentato lo scontro con la tifoseria avversaria, nel parcheggio dello stadio del Conero, Armati di cinture e transenne, con il volto travisato, avrebbero avanzato minacciosi contro la barriera della polizia, schierata per garantire il servizio di ordine pubblico. Un gruppo dibiancorossi in mezzo ai quali tre erano stati identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dal numero dei presenti e dall’utilizzo di armi atte ad offendere, e per aver violato il daspo. I tre tifosi, tra i 23 e i 31 anni, ieri hanno patteggiato con pene che vanno da 8 mesi ad un anno. La sentenza è stata emessa dalla giudice Alessandra Alessandroni, Gli imputati erano difesi dagli avvocati Michele Zuccaro, Angelandrea Cecere e Diego De Giacomi.