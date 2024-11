Anteprima24.it - Porto di Salerno, scoperti clandestini in un container

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbero almeno cinque iche sono statiin unall’interno delcommerciale di. Al momento sono ancora in corso indagini da parte della Digos, della polizia che si trova all’interno del, anche perché si sospetta che qualcuno sia riuscito a scappare al controllo che ha scoperto le persone stivate in un. Tra di loro, anche una donna in gravidanza per la quale è stato disposto il trasin ospedale. Seguono aggiornamenti. L'articolodiin unproviene da Anteprima24.it.