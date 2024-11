Ilfattoquotidiano.it - Più libri più liberi: dopo Zerocalcare, arriva la defezione del fumettista Sio. La rivolta a metà contro Chiara Valerio e i salotti letterari romani

La situazione è tale che lo smottamento potrebbe trasformarsi presto in slavina oppure, come nelle migliori tradizioni dei, sfociare in un mare di nulla. Mai come quest’anno la fiera della piccola e media editoria, l’ormai blasonata “Piùpiù” da molti anni ospitata nella Nuvola di Fuksas, ancor prima di cominciare sta precipitando al suolo sotto il peso delle polemiche.quella di Bao Publishing e didi ieri, oggi un’altraimportante, che non è detto però che sia l’ultima: la casa editrice Gigaciao, fondata dai fumettisti e youtuber Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, ha annunciato che non parteciperà all’edizione 2024. “Quest’anno sarebbe stata la nostra prima PiùPiù, un evento che amiamo profondamente – si legge in un comunicato –.