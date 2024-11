Gamberorosso.it - "Per gli estirpi sono necessari anche fondi Ue". Le cooperative europee non demordono

Non è che lesiano soddisfatte davanti all'ipotesi di eradicare i vigneti dal suolo e dai territori, ma tra i metodi per regolare il potenziale produttivo del settore vitivinicolo, in un momento di crisi dei consumi come quello attuale, questa misura di emergenza appare quanto maia a chi rappresenta le cantine sociali. Le quali, su questo specifico punto, non hanno intenzione di demordere. Non lo faranno nelle prossime settimane, che saranno cruciali nell'ambito del confronto inter-istituzionale sulle sfide del vino del futuro che è in corso da settembre. Entro metà dicembre, la filiera europea deve trovare una mediazione e una quadra, presentandosi a Bruxelles davanti alla nuova Commissione Ue, per aggiornare il quadro di regole in vista della nuova Pac post 2027.