Pavullo si prepara al Natale | luci stand e show

di Maria Silvia Cabri Ha il sapore della tradizione ilnel Frignano. Si parte dalla scelta del dialetto locale per dare il nome all’ampio cartellone di eventi, ‘Bòn Nadél Pavòl 2024’. E i festeggiamenti iniziano presto: domenica primo dicembre, alle 11, immancabile appuntamento con ‘.alla casa di Babbo’ in via Salvo d’Acquisto 25. Come ogni anno le sorelle Maribel e Marilena mettono a disposizione la loro illuminatissima casa, per la gioia di grandi e piccini. Alla fantasia si unisce la solidarietà: la manifestazione, infatti, è a scopo benefico a favore della ‘Casa di Fausta’ Aseop e delle scuole del territorio. I bambini potranno consegnare la letterina a Babbo, poi divertimento con il Mago Laco Magic, spettacolo dei burattini, musica, truccabimbi, laboratori, palloncini, potendo gustare pop-corn, torte, zucchero filato, bevande calde.